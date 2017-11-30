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محافظات الحديدة وريمة والمحويت تحتفي بذكرى المولد النبوي بمدينة الحديدة
[30/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

شهدت مدينة الحديدة عصر اليوم إحتفال جماهيري حاشدا بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

ورفع المشاركون في الإحتفال الجماهيري الكبير من محافظتي الحديدة وريمة وعدد من مديريات محافظة المحويت، اللافتات المعبرة عن حبهم للمصطفى عليه الصلاة والسلام وتمسكهم بنهجه وتعاليمه وسيرته العطرة .

وفي المهرجان أشار رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي إلى عظمة هذه المناسبة التي شارك في إحيائها أبناء محافظات الحديدة وريمة والمحويت للمكانة العظيمة التي يحتلها رسول الله في قلوب اليمنيين أحفاد الأوس والخزرج.

وقال" إن اللوحة التي يرسمها أبناء الشعب اليمني اليوم وهم يحتشدون لتعظيم رسول البشرية لها الأثر الطيب، وهي رسالة للعدوان أن اليمنيين على قلب رجل واحد، كون الثبات والتلاحم تقربا إلى الله عز وجل وتأكيدا على حب المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وهي المحبة والمعزة التي يتشرف بها الإنسان على هذه الدنيا".

وأكد أن الإحتفال بهذه المناسبة دليل على لين القلب ورقة الفؤاد وعلى الشوق لرسول الله والإتصال بذكراه والتعلق به .. مشيرا إلى أن هناك صحوة إسلامية تعيشها الأمة في ظل الوضع الذي يعانيه المجتمع المسلم من تخاذل تجاه الأمة الإسلامية ومحاولات أعدائها النيل منها من خلال إختلاق المشاكل في عدد من الدول العربية.

وفي المهرجان الذي أعدت له قيادة المحافظة برفع الأعلام وتزيين الشوارع بالإنارات والطلاء، أشار محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج إلى أهمية إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف نور الهدى مخرج البشرية من الظلمات إلى النور.

وقال " علينا أن نعتز برسولنا وأن الإحتفال بهذه المناسبة فرصة لنتذكر رسول الله ورسالته وعلاقتنا وإرتباطنا به كمسلمين وإتباعه وتجسيد أخلاقه والتعامل بما جاء به ".

وألقيت في الحفل الذي تخلله قصائد شعرية وأناشيد عبرت عن المناسبة .. كلمتان ترحيبية ألقاها وكيل محافظة الحديدة لشئون الإعلام علي أحمد قشر وعن العلماء الشيخ درويش سليمان يحيى .. أشارتا إلى عظمة مناسبة المولد النبوي الشريف.

وأكدتا أن الإحتفال بالمولد النبوي جزء مهم من مميزات الحضارة الإسلامية العريقة حتى لا تذوب حضارتنا في معركة صراع الحضارات.

حضر الحفل محافظ ريمة حسن العمري وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني وأمين عام محلي محافظة الحديدة علي القوزي ووكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ووكلاء محافظة الحديدة عبدالرحمن الجماعي وعبدالجبار أحمد محمد وأحمد دهموس ورئيس الشعبة الشخصية بمحكمة الإستئناف القاضي منصور العرجلي وأعضاء المجلس المحلي ومدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية بالمديريات والشخصيات الإجتماعية والثقافية والأكاديميين وممثلون عن منظمات المجتمع المدني من المحافظات المشاركة.

سبـأ
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