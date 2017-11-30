محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستهداف تجمعات ومواقع للجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وجيزان نجران - سبأ :

إستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في معسكر القفال في نجران.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في التبة البيضاء وسلاطح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



ولفت المصدر إلى أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على موقع ومعهد القرن والدفينية والخوبة والكرس، كما إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مركز القرنع في جيزان.



وذكر المصدر أن مروحيات الأباتشي قصفت بعدد من الصواريخ قرية قمر، كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على قوى في جيزان.

سبـأ [30/نوفمبر/2017]سبـأ