محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعطاب آلية وعمليات نوعية على موقع للمرتزقة بتعز تعز - سبأ :

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات نوعية على مواقع لمرتزقة العدوان وأعطبوا آلية عسكرية لهم بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في تبة التحصين في الضباب.



وأشار المصدر إلى أنه تم إعطاب آلية عسكرية لمرتزقة العدوان في الهاملي بمديرية موزع .



وكان الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتين على مواقع مرتزقة العدوان غرب الدفاع الجوي وبإتجاه اللواء 35، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة شرق يختل بمديرية المخا.

سبـأ [30/نوفمبر/2017]سبـأ