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مصدر بوزارة العدل يستغرب تناول بعض وسائل الإعلام للإعتداء على محكمة إب
[30/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



استغرب مصدر مسئول بوزارة العدل من تناول بعض وسائل الإعلام مع الإعتداء على المحكمة الجزائية بمحافظة إب، بعدم مسئولية عبر الترويج لمعلومات مغلوطة وتوظيفها في إطار المزايدات.

ودعا المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مختلف وسائل الإعلام إلى استشعار المسؤولية الوطنية في مراعاة الصالح العام والنأي بأجهزة القضاء عن أي مناكفات عقيمة لا سيما في ظل هذه الظروف التي يواجه فيها اليمن أبشع عدوان.

وأكد أن أجهزة القضاء لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في تحقيق العدالة وعدم المساس بهيبة القضاء واستقلاله وسلامة منتسبيه.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن قد ألقت القبض على عدة أشخاص من منفذي الإعتداء المسلح على المحكمة الجزائية بإب الإثنين الماضي ولا يزال التعقب جار لبقية المعتدين فيما تم إعادة ثلاثة سجناء من أربعة سجناء تم تهريبهم أثناء الإعتداء.

وقال المصدر" يجب أن ينال المعتدين جزاؤهم الرادع والعادل حتى يكونوا عبرة لغيرهم".

سبأ
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