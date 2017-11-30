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آخر تحديث: الخميس، 30 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:38:03م
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هيئة أراضي صنعاء تحقق 500 مليون ريال حتى نوفمبر
[30/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



حقق فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة صنعاء إيرادات بلغت 500 مليون ريال منذ مطلع العام 2017م حتى نوفمبر.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة علي الكول لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيرادات المحققة توزعت مابين الإيرادات المركزية للهيئة الخاصة بالأراضي الزراعية وكذا الإيرادات المحلية الخاصة بالفرع بالإضافة إلى ما تم تحصيله للضرائب عن طريق الفرع.

وأشار إلى أن فرع الهيئة رفعت 60 قضية للقضاء هذا العام أغلبها إعتداء على أملاك الدولة .. مؤكدا أن الفرع تمكن من كشف عدد من المحررات والوثائق المزورة للإستيلاء على أملاك الدولة.

وأكد الكول عدم التهاون مع من يحاول إستغلال الظروف التي تمر بها البلاد للإستيلاء على أراضي وعقارات الدولة .. لافتا إلى ضرورة حصر أراضي الدولة وإسقاطها بالمخططات والصور الجوية للحفاظ عليها وتوثيقها بالطرق الحديثة.

وثمن جهود الكادر الوظيفي والفني في الحفاظ على أملاك الدولة وتنمية الموارد المالية .. مشيدا بتعاون قيادة المحافظة في تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.

سبأ
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