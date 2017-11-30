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جمعية العون المباشر تفتتح مشروع مياه السواد بعمران
[30/نوفمبر/2017]
عمران ـ سبأ:
افتتحت جمعية العون المباشر مشروع مياه السواد بمديرية بني صريم في محافظة عمران الذي نفذته بتمويل مشترك بين فاعلة خير من دولة الكويت وتبرعي ليلة 27 رمضان 2017م بواسطة " Q8Ping " وبالتنسيق مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف .

و أوضح مشرف المشروع لدى العون المباشر المهندس عادل هزاع أن المشروع الذي يستفيد منه أكثر من ثلاثة آلاف نسمة تكوّن في مرحلته الأولى من خزان خرساني أرضي سعة مائة متر مكعب بتمويل فاعلة خير من دولة الكويت .

وذكر أن المرحلة الثانية من المشروع الممولة بالتعاون مع Q8Ping " تبرعات ليلة 27 رمضان 2017م " تكونت من توريد وتركيب شبكة ضخ وإسالة من الأنابيب الحديدية المجلفنة مختلف الأقطار بطول إجمالي 20 ألفاً و 850 متراً طولياً مع الملحقات وشبكة داخلية بالإضافة إلى تركيب عدادات منزلية مع الصناديق و تشييد مقر جمعية مستخدمي المياه بالمنطقة .

فيما أكدت مديرة مكتب جمعية العون المباشر باليمن معالي العسعوسي أن تنفيذ المشروعات المستدامة في قطاع المياه من أولويات الجمعية نظراً لانعدام مياه الشرب المأمونة في أغلب المناطق الريفية اليمنية حيث يضطر الأهالي إلى شرب المياه من البرك الراكدة وأماكن تجمع مياه الأمطار .

وأوضحت أن الدراسات تشير إلى أن 74% من سكان اليمن مهددون بالأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة .

واعتبرت العسعوسي استمرار تنفيذ المشاريع في قطاع المياه الأكثر أهمية في الفترة الحالية من أي وقت آخر لتفادي تفشي الأوبئة والأمراض الناشئة عن المياه غير النظيفة.

ودعت إلى إيلاء مشاريع المياه الاهتمام في الخطط لرفع حصة الفرد اليمني من المياه والتي لا تتجاوز 140 متر مكعب مقارنة بـألف متر حصة الفرد في الشرق الأوسط قبل الوضع الحالي في اليمن .

وعبرت مدير مكتب العون المباشر عن الشكر لكل المتبرعين عبر " Q8Ping " وفاعلي الخير الكويتيين لدعمهم الذي مكن العون المباشر من تنفيذ المشروع وتوفير مياه الشرب الآمنة لأكثر من ثلاثة آلاف إنسان في المنطقة المستهدفة وإنهاء معاناتهم اليومية في البحث عن الماء.

سبأ
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