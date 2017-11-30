[30/نوفمبر/2017]
لندن - سبأ:
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع بدء اجتماع بقيادة أوبك في فيينا بعد تعليقات أولية من أعضاء المجموعة تعطي إشارة على أن تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط الراهن حتى نهاية عام 2018 سيكون النتيجة الأرجح.
وبحلول الساعة 1039 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في فبراير بارتفاع قدره 77 سنتا إلى 63.30 دولار للبرميل حيث جرى تداولها في نطاق أقل من دولار.
وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر يناير في وقت لاحق اليوم.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم فبراير 60 سنتا إلى 57.96 دولار للبرميل.
سبأ