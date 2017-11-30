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آخر تحديث: الخميس، 30 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:16:52م
وزارة الداخلية توضح تفاصيل جريمة الإعتداء على الأجهزة الأمنية
قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية قامت بإجراء الترتيبات اللازمة لتأمين فعالية المولد النبوي الشريف وضمان حماية الجماهير التي ستحضر المناسبة، وذلك في إطار واجبها الوطني في حفظ الأمن والإستقرار وتوفير السكينة العامة للمواطنين.
نائب الرئيس الفنزويلي: مادورو سيترشح لولاية رئاسية ثانية
أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن الرئيس نيكولاس مادورو ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد العام المقبل.
النفط يهبط وسط مخاوف بشأن تمديد خفض الإنتاج وزيادة غير متوقعة في مخزونات أمريكا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل شكوك في أن منظمة أوبك وروسيا ستتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج الخام الذي أخذته السوق بالفعل في اعتبارها، وبعد تقرير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.
الدوري الفرنسي..باريس سان جيرمان يعبر تروا بثنائية
واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته في الدوري الفرنسي، بعدما هزم ضيفه تروا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر المسابقة.
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ارتفاع أسعار النفط وسط إشارات من أوبك على تمديد اتفاق خفض الإنتاج
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  اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط وسط إشارات من أوبك على تمديد اتفاق خفض الإنتاج
[30/نوفمبر/2017]
لندن - سبأ:
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع بدء اجتماع بقيادة أوبك في فيينا بعد تعليقات أولية من أعضاء المجموعة تعطي إشارة على أن تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط الراهن حتى نهاية عام 2018 سيكون النتيجة الأرجح.

وبحلول الساعة 1039 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في فبراير بارتفاع قدره 77 سنتا إلى 63.30 دولار للبرميل حيث جرى تداولها في نطاق أقل من دولار.

وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر يناير في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم فبراير 60 سنتا إلى 57.96 دولار للبرميل.

سبأ
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