وزارة الداخلية توضح تفاصيل جريمة الإعتداء على الأجهزة الأمنية قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية قامت بإجراء الترتيبات اللازمة لتأمين فعالية المولد النبوي الشريف وضمان حماية الجماهير التي ستحضر المناسبة، وذلك في إطار واجبها الوطني في حفظ الأمن والإستقرار وتوفير السكينة العامة للمواطنين. نائب الرئيس الفنزويلي: مادورو سيترشح لولاية رئاسية ثانية أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن الرئيس نيكولاس مادورو ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد العام المقبل. النفط يهبط وسط مخاوف بشأن تمديد خفض الإنتاج وزيادة غير متوقعة في مخزونات أمريكا انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل شكوك في أن منظمة أوبك وروسيا ستتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج الخام الذي أخذته السوق بالفعل في اعتبارها، وبعد تقرير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية. الدوري الفرنسي..باريس سان جيرمان يعبر تروا بثنائية واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته في الدوري الفرنسي، بعدما هزم ضيفه تروا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر المسابقة.