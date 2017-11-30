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آخر تحديث: الخميس، 30 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:16:52م
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أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن الرئيس نيكولاس مادورو ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد العام المقبل.
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  محلي
اختتام دورة خاصة بصحة المجتمع بمحافظة صنعاء
[30/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال صحة المجتمع .

هدفت الدورة التي نظمتها في ستة أيام مؤسسة بناء للتنمية بالشراكة مع منظمة الاغاثة الدولية بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة بالمحافظة بتمويل الاوتشا إلى تأهيل وبناء قدرات 45 متطوعة صحة مجتمع من مديرية مناخة.

وأشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر إلى دور المتطوعة في المجتمع بإعتبارها حلقة وصل بين المجتمع والمرفق الصحي.. لافتا إلى ضرورة تأهيل المتطوعات بما يواكب التطورات العلمية ويسهم في خدمة المجتمع.

حضر الاختتام مدير البرامج بالمؤسسة مثقال القحوم ومنسقة التغذية بالمكتب أم هاني المهدي ومنسق المنظمات بالمكتب الدكتور عبدالخالق دماج.

سبأ
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