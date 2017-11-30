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آخر تحديث: الخميس، 30 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:16:52م
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أكثر من 400 جندي أمريكي يغادرون الرقة إلى الولايات المتحدة
[30/نوفمبر/2017]
واشنطن - سبأ:
غادر أكثر من 400 جندي أمريكي مدينة الرقة السورية إلى الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أعلنت رسميا أن عدد قواتها في سوريا بلغ 1720 عسكريا، بعد أن تحدثت سابقا عن وجود نحو 500 عسكري أمريكي فقط في هذا البلد.

وأشار تقرير جديد للبنتاغون نشر يوم الاثنين الماضي، إلى أن عدد القوات الأمريكية في العراق، بحسب معطيات الوزارة في 30 سبتمبر الماضي، بلغ 8892 عسكريا، بينما وصل عدد القوات في أفغانستان إلى 15 ألفا و298 عسكريا.

وقال مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضي إن عدد القوات الأمريكية في سوريا يصل إلى 2000 فرد، معظمهم من القوات الخاصة، بحسب قناة (س ان ان) وذلك بعد أن كان ممثل هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كينيث ماكينزي قد أعلن سابقا أن عدد القوات الأمريكية في سوريا حوالي 500 فرد.

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية قد كشفت يوم أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة تخطط للحفاظ على وجودها العسكري في شمال سوريا حتى بعد هزيمة تنظيم (داعش) الإرهابي.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة (إنترفاكس) الروسية يوم الاثنين الماضي أن وسائل إعلام تابعة لقوى كردية سورية أفادت بوجود قرابة 4 آلاف عسكري تابعين لقوات التحالف الدولي ضد (داعش)، بقيادة الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للقوات الأمريكية المرابطة في الخارج يبلغ 257.3 ألف عسكري، وترابط أكبر كتل للقوات الأمريكية في كل من اليابان (حوالي 45 ألفا) وألمانيا (36 ألفا) وكوريا الجنوبية (نحو 25 ألف عسكري).

سبأ
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