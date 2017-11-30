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آخر تحديث: الخميس، 30 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:16:52م
وزارة الداخلية توضح تفاصيل جريمة الإعتداء على الأجهزة الأمنية
قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية قامت بإجراء الترتيبات اللازمة لتأمين فعالية المولد النبوي الشريف وضمان حماية الجماهير التي ستحضر المناسبة، وذلك في إطار واجبها الوطني في حفظ الأمن والإستقرار وتوفير السكينة العامة للمواطنين.
نائب الرئيس الفنزويلي: مادورو سيترشح لولاية رئاسية ثانية
أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن الرئيس نيكولاس مادورو ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد العام المقبل.
النفط يهبط وسط مخاوف بشأن تمديد خفض الإنتاج وزيادة غير متوقعة في مخزونات أمريكا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل شكوك في أن منظمة أوبك وروسيا ستتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج الخام الذي أخذته السوق بالفعل في اعتبارها، وبعد تقرير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.
الدوري الفرنسي..باريس سان جيرمان يعبر تروا بثنائية
واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته في الدوري الفرنسي، بعدما هزم ضيفه تروا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر المسابقة.
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  محلي
إختتام دورة في الإسعافات الأولية بصنعاء
[30/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية ، نظمها فرع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة بتمويل الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

هدفت الدورة في ثلاثة أيام تطوير مهارات 25 متطوعا ومتطوعة من الهلال الأحمر بالمحافظة في الإسعافات الأولية ومجالات الإنعاش القلبي الرئوي والاختناق والغرق والنـزيف والحروق والكسور والنقل والأربطة لإسعاف من يتعرضون لأي إصابات.

وفي الإختتام أشار رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة حسين الطويل إلى الحرص لتأهيل كوادر الهلال الأحمر والمتطوعين بما يمكنهم من تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع المصابين .

سبأ
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