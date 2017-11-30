[30/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية ، نظمها فرع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة بتمويل الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
هدفت الدورة في ثلاثة أيام تطوير مهارات 25 متطوعا ومتطوعة من الهلال الأحمر بالمحافظة في الإسعافات الأولية ومجالات الإنعاش القلبي الرئوي والاختناق والغرق والنـزيف والحروق والكسور والنقل والأربطة لإسعاف من يتعرضون لأي إصابات.
وفي الإختتام أشار رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة حسين الطويل إلى الحرص لتأهيل كوادر الهلال الأحمر والمتطوعين بما يمكنهم من تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع المصابين .
سبأ