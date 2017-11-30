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آخر تحديث: الخميس، 30 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:47:04م
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مجلس الشورى يهنئ بمناسبتي المولد النبوي واليوبيل الذهبي للإستقلال
[30/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 هنأ مجلس الشورى رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وكافة الشعب اليمني والقوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية بمناسبة المولد النبوي الشريف واليوبيل الذهبي لعيد الإستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد.

وأكد مجلس الشورى أن المولد النبوي مناسبة يستلهم منها الجميع الدروس والعبر من سيد الخلق وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرج الأمة من غياهب ظلام الجهل والإستبداد والعصبية إلى نور الإسلام والعزة والحرية .

ولفت إلى أن مناسبة اليوبيل الذهبي لعيد الإستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد التي سطر فيها أبناء اليمن ملحمة الحرية والنضال ضد الغزاة، توجت بجلاء آخر جندي بريطاني وغروب شمس المحتل البريطاني إلى غير رجعة.

وعبر مجلس الشورى عن الأمل في أن تعود المناسبتين الدينية والوطنية وقد تحقق للشعب اليمني ما يصبو إليه من خير وتقدم وسلام.

سبأ
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