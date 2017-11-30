رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غداً .. إسدال الستار على دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر بلقاء الأهلي ومايو صنعاء - سبأ:

يسدل الستار غداً الجمعة على منافسات دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم التي ينظمها على مدى شهر، إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة بمشاركة ست فرق تنافست بنظام الكل مع الكل.



ويحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء مستضيف الدوري لقاء التتويج والذي سيجمع الأهلي المتصدر بعشر نقاط مع وصيفه 22 مايو بسبع نقاط.



ويتطلع الأهلي بقيادة مدربه علي النونو لخطف الدوري وضمه لسجله المرصع بالألقاب والكؤوس، في حين يسعى فريق 22 مايو الذي يقوده المدرب الوطني محمد النفيعي لتحقيق الفوز وانتزاع الدوري رغم صعوبة المهمة.



ويدخل الأهلي المباراة بأفضلية مريحة مقارنة مع منافسه مايو حيث يلعب بأكثر من فرصة ويكفيه التعادل أو الفوز وحتى الخسارة ستمنحه فرصة اللعب على ركلات الترجيح، بالمقابل يلعب مايو بفرصة الفوز لا غير على أن يدخل حسبة ركلات الترجيح التي سترجح ملامح البطل مع العلم أنه في حال تعثر مايو بالتعادل أو الخسارة سيضمن المركز الثاني مستفيدا من خسارة اليرموك أمام الشعب.



ويعول الأهلي على عدد من لاعبيه البارزين أمثال حارس الخبرة علي العنسي وصلابة مدافعيه فيصل الهزمي وطه كندش ولاعبي المنتخب الوطني حمادة الزبيري ووحيد الخياط وفؤاد العميسي بالإضافه إلى قناصه علي الصلول.



فيما يملك فريق 22 مايو في صفوفه عدد من اللاعبين القادرين على صنع الفرق منهم المدافع المخضرم وصمام الأمان حمير المصري والظهير الأيمن صلاح الزريقي ورمانة الوسط مطلق الصايدي وكذا المهاجم المزعج سليم الصرمي والمشاكس محمد هاشم.



ويفتقد الأهلي في المباراة جهود مهاجمه وهدافه زكريا طفطوف للإصابة التي تعرض لها أمام العروبة في حين يغيب لاعب مايو شهاب الصغير لنيله الكرت الأحمر في مباراة الشعب.



وجمع الأهلي في رصيده عشر نقاط في الدوري حيث تغلب على اليرموك بهدفين لهدف وفاز على الشعب بهدفين نظيفين وعلى الوحدة بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع العروبة بهدفين لمثلهما.



ويملك مايو في جعبته سبع نقاط، حيث تعادل مع العروبة بهدف لمثله وفاز على الوحدة بهدفين دون رد قبل أن يخسر أمام اليرموك بثلاثة أهداف نظيفة بقرار اللجنة المنظمة لانسحابه بعدما كان متأخر بهدف نظيف, كما تغلب على الشعب بهدفين دون مقابل.



وكانت الجولة الخامسة والأخيرة انطلقت الثلاثاء الماضي وشهدت فوز الشعب خامس الترتيب بخمس نقاط على اليرموك الثالث بست نقاط بهدفين لهدف, وتعادل الوحدة الرابع بخمس نقاط مع ضيفة العروبة متذيل الترتيب بهدف مثله في اللقاء الذي جمعهما أمس.



وفي صراع المنافسة على لقب هداف الدوري يبتعد هداف العروبة أيمن المطري بالصدارة برصيد خمسة أهداف.

سبأ [30/نوفمبر/2017]سبأ