عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد مواطن فلسطيني برصاص مستوطن ببلدة قصرة جنوب نابلس نابلس - سبأ:

استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الخميس، بعد اصابته برصاص مستوطن أثناء عمله في أرضه ببلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أعلنت مصادر طبية عن استشهاد المواطن محمود زعل عودة في الأربعينات من عمره، متأثرا بجروحه، بعد اصابته برصاص مستوطنين في البلدة.



وقال عضو بلدية قصرة عماد جميل لوكالة (وفا): إن المواطن عودة ذهب لعمله في أرضه برفقة عائلته، وتعرضوا لهجوم من قبل المستوطنين الذين حاول طردهم، إلا أن أحد المستوطنين أطلق الرصاص الحي على صدره.



وأضاف، إن المواطنين حاولوا نقل الشهيد عودة للمستشفى، إلا أن قوات الاحتلال احتجزتهم على حاجز زعترة لمدة نصف ساعة وسمحت لهم بالمرور، إلا أن الارتباط العسكري الإسرائيلي أخذ جثمان عودة على حاجز حورة العسكري ومازالت تحتجز جثمانه حتى اللحظة.



وأكد جميل أن مواجهات اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال بعد استشهاد عودة، أطلق خلالها الجنود القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص الحي، حيث أصيب الشاب فايز فتحي حسن بالرصاص الحي بقدمه، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق.

سبأ [30/نوفمبر/2017]سبأ