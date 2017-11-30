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لقاء لإتحاد كليات المجتمع الخاصة بمحافظة الحديدة
[30/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
 عقد بقاعة الكلية التطبيقية للعلوم والتكنولوجيا بالحديدة اليوم لقاء موسع لإتحاد كليات المجتمع الخاصة برئاسة الدكتور محمد الوشلي رئيس الإتحاد.

وفي اللقاء الذي حضره 30 من عمداء كليات المجتمع الخاصة بالمحافظة .. أشار الدكتور الوشلي إلى أهمية الإتحاد الذي سيؤسس لإيجاد كيان موحد وبيئة تعاون وتبادل خبرات وتنسيق وشراكة وتوحيد رؤى بين كليات المجتمع الخاصة من جهة وبينها وبين وزارة التعليم الفني والمهني والجهات المختصة من جهة أخرى.

ولفت إلى إن مهام الإتحاد العمل على رفع مستوى الجودة والأداء في كليات المجتمع الخاصة لمواكبة معايير الجودة والأداء على المستوى الإقليمي والدولي.

واستعرض الدكتور الوشلي العلاقة التي تربط الاتحاد بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني والسعي إلى تطويرها.

وكان نائب رئيس الإتحاد الدكتور هاشم المغربي قد إستعرض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ومنها حصوله على ترخيص منح شهادة البكالوريوس التطبيقي لكليات المجتمع من قبل الوزارة.

ورحب الدكتور المغربي بإنضمام عدد من الكليات إلى قوام الجمعية العمومية وحصولهم على عضوية الإتحاد .. لافتا إلى أن الاتحاد إطار مفتوح للجميع يسعى لتحقيق رؤية موحدة وتعاون وشراكة واضحة وصحيحة وحقيقية بين الكليات بما يخدم الصالح العام .

من جانبه إستعرض أمين عام الإتحاد الدكتور مجدي الصماط ما تم إنجازه من مهام وأعمال للإتحاد في الفترة السابقة وأبرز الصعوبات التي واجهت الإتحاد في تنفيذ مهامه.

وأشار إلى أن الاتحاد ساهم في إيجاد بيئة تنافسية بين الكليات لتطوير الأداء وتحسين الجودة من خلال إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة في الجانب التعليمي والأكاديمي بين الكليات اليمنية.

وقد تم خلال اللقاء إقرار النظام الأساسي للإتحاد لتمكينه من ممارسة المهام المناطة به في تفعيل المصلحة العامة والإرتقاء بالتعليم الأكاديمي في الكليات اليمنية الخاصة إلى المستوى المطلوب وبما يتوافق مع معايير الجودة على المستوى الإقليمي.

كما تم مناقشة موضوع توحيد المناهج التعليمية بين الكليات اليمنية من خلال التنسيق الإلكتروني الموحد .

سبأ
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