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آخر تحديث: الخميس، 30 - نوفمبر - 2017 الساعة 03:12:21م
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بدء فعاليات الاحتفال الجماهيري الكبير بالمولد النبوي بالعاصمة صنعاء
[30/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بدأت بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء عصر اليوم فعالية الاحتفال المركزي الجماهيري  بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

   وما تزال الحشود الجماهيرية تتوافد على ميدان السبعين الذي اكتض بالجماهير الكبيرة التي  قدمت من مختلف المحافظات للمشاركة بهذه الفعالية الدينية.

ورفع المشاركون اللافتات المعبرة عن عظمة المناسبة في نفوس أبناء اليمن وارتباطهم بنبي الهدى وتمسكهم بقيمه ونهجه وسيرته العطرة.
سبأ
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