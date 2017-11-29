مناقشة الصعوبات في قطاع البلديات بأمانة العاصمة [30/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

ناقشت الهيئة الإدارية في أمانة العاصمة في اجتماعها برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان عدد من المواضيع المتعلقة بمستوى سير اعمال قطاع البلديات والبيئة والنظافة في مديريات العاصمة العشر والصعوبات التي تواجه سير العمل.



واستمع الاجتماع بحضورعضوا الهيئة الإدارية رئيسي لجنة الشئون الاجتماعية والخدمات بمحلي الأمانة حمود النقيب وعادل العقاري ووكيل قطاع البلديات المهندس عائض الشميري والوكيل المساعد محمد الإرياني والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين عبد العليم مقبل ، من مدراء عموم القطاع المهندس جمال جحيش وعامر رفيق واحمد الحميري ونوابهم ، إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه سير أعمالهم وتحول دون قيامهم بمهامهم وواجباتهم بالشكل المطلوب ، بالإضافة للحلول والمعالجات المناسبة لإزالتها.



وخلال الاجتماع أشاد جمعان بصمود وجهود كافة عمال وكوادر قطاع البلديات المستمرة في الحفاظ على نظافة إحياء وشوارع مديريات العاصمة و رفع المخلفات بشكل متواصل دون كلل أو ملل بما يساعد بشكل كبير في مكافحة انتشار الأمراض والأوبئة ومنها الكوليرا .. مؤكدا أهمية الدور الوطني الكبير الذي يقوم به قطاع البلديات الذي يمثل أهم القطاعات في السلطة المحلية بالأمانة ويحافظ على وجه صنعاء الحضاري والتاريخي رغم الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار.



ودعا الجميع إلى الاستمرار في تأدية واجباتهم في اعمال النظافة وإزالة المخالفات والتشوهات في مختلف شوارع وإحياء مديريات أمانة العاصمة العشر أولا بأول بما يضمن الحفاظ على الذوق العام والرونق الجمالي للعاصمة صنعاء.



وقال أمين محلي العاصمة" علينا القيام بواجباتنا على أكمل وجه خصوصا ونحن في ظل العدوان والحصار والوضع الذي يمر به الوطن سيحرك مشاعرنا جميعا أننا لا نتخلى عن واجبنا وعن مسؤولياتنا ".. مشيرا إلى أن الاستقرار لا يمكن أن يوجد إلا بالعمل الجماعي ولا يمكن أن يوجد إنجاز ونتائج ملموسة على الواقع العملي إلا بالمخلصين الذين يستشعرون المسؤولية تجاه هذا الوطن.



حضر الاجتماع رئيس نقابة عمال البلديات بأمانة العاصمة محمد المرزوقي.

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