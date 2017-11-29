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تطهير جبل فاطم الإستراتيجي وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة في مأرب
[30/نوفمبر/2017] مأرب - سبأ:



تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من تطهير جبل فاطم الإستراتيجي بحريب نهم وكبدوا مرتزقة العدوان خسائرة كبيرة في عملية هجومية بالمخدرة بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان تمكنت في عملية نوعية من تطهير جبل فاطم الإستراتيجي ومواقع بوادي نملة في حريب نهم وكبدت مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ، كما أعطبت آلية عسكرية لهم.
وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية هجومية على مواقعهم بمنطقة المخدرة بمديرية صرواح.

سبأ
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