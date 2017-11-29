[30/نوفمبر/2017]
نيويورك- سبأ:
اكدت فرنسا مجددا التزامها بضرورة اقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب اسرائيل.
وقالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أنييس روماتيت-اسبان، بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي يتضمن خطة التقسيم وإنشاء دولتين في فلسطين " ان فرنسا تعرب مجددًا عن التزامها بحلّ الدولتين، إسرائيل وفلسطين، اللتين تتعايشان بأمان جنبًا إلى جنب ضمن الحدود المعترف بها دوليًا، على أن تكون القدس عاصمتهما".
واضافت : تواصل فرنسا السعي من أجل التوصّل إلى هذا الحل، فالشروط معروفة، ويتعيّن الآن على جميع الأطراف المعنية أن تعمل على نحو حازم في سبيل تحقيق هذه الغاية.
سبأ