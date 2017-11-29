[30/نوفمبر/2017]
الضّفة الغربية - سبأ:
اعتقلت قوّات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس سبعة مواطنين فلسطينيين في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية.
وأعلن الاحتلال اعتقال سبعة مواطنين في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء الضّفة الغربية، بذريعة أنّهم مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة، وأن من بينهم ثلاثة ضالعون بأنشطة مناهضة للاحتلال.
ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الشابين أحمد جمال عياد الهريمي والشاب صلاح جواريش الذي فجّر الاحتلال أبواب منزله ومنازل عائلته.
وفي يطّا جنوب الخليل، فتّشت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال منزل المواطن محمد عبد سلامة مخامرة في منطقة الكرمل بمدينة يطا.
سبأ