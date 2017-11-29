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آخر تحديث: الخميس، 30 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:10:43م
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نائب الرئيس الفنزويلي: مادورو سيترشح لولاية رئاسية ثانية
أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن الرئيس نيكولاس مادورو ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد العام المقبل.
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  عربي ودولي
نائب الرئيس الفنزويلي: مادورو سيترشح لولاية رئاسية ثانية
[30/نوفمبر/2017]
كراكاس/سبأ:

أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن الرئيس نيكولاس مادورو ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد العام المقبل.

وأعرب العيسمي في كلمة خلال تجمع للحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد عن قناعته بان الشعب الفنزويلي سيعيد انتخاب مادورو خلال الانتخابات المقررة في كانون الأول عام 2018.

يشار إلى أن مادورو الذي تم انتخابه خلفا للرئيس الراحل هوغو شافيز عام 2013 يقف بقوة أمام المؤامرات التي تستهدف فنزويلا والتي تقودها الولايات المتحدة الأميركية للنيل من سيادة فنزويلا وثرواتها.

سبأ
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