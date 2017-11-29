عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الكونغرس الأمريكي يسحب ترخيص مراسلي قناة روسيا اليوم لدخول مقره واشنطن- سبأ:



سحب الكونغرس الأمريكي ترخيص مراسلي قناة روسيا اليوم “أر تي” لدخول مقره بدعوى تسجيل شركة اي تي برودكشن الخادمة للفرع الأمريكي للقناة كـ”عميل أجنبي” في إطار الضغط الأمريكي المستمر ضد وسائل الإعلام الروسية.



وأوضح بيان صادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمراسلي الإذاعة والتلفزيون في الكونغرس الأمريكي نقله موقع روسيا اليوم أن “اللجنة صوتت في 21 الشهر الجاري بالإجماع على إلغاء ترخيص مراسلي ار تي”.



وسبق أن أشارت مارغاريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة “ار تي” إلى أن ار تي أمريكا التزمت بقرار وزارة العدل الأمريكية إلزام تسجيلها كعميل أجنبي قبل حلول الـ 17 من تشرين الأول الماضي.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد على هذا الإجراء السبت الماضي عبر قانون أصدره يقضي بإمكانية إدراج وسائل إعلام تمولها دول أو مؤسسات أجنبية على قائمة “العملاء الأجانب”.



يذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت في أيلول الماضي عزم موسكو اتخاذ إجراءات مناسبة ضد وسائل إعلام تتلقى دعما من واشنطن ما لم يتوقف ضغط الجانب الأمريكي على وسائل الإعلام الروسية العاملة في الولايات المتحدة.



وكانت شبكتا ار تي وسبوتنيك الروسيتان واجهتا مضايقات لمنعهما من العمل داخل الولايات المتحدة ما حدا بالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا للتحذير من أن كل خطوة حيال وسيلة إعلام روسية سيقابلها رد مناسب في حال بدء معركة دون قواعد وتحريف القانون واستخدامه كأداة لتدمير محطات تلفزيونية.

سبأ [30/نوفمبر/2017]سبأ