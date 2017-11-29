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آخر تحديث: الخميس، 30 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:38:43ص
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الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على موقع السفينة في نهم
[30/نوفمبر/2017]
نهم - سبأ:

 سيطر الجيش واللجان الشعبية على موقع السفينة ودحر مرتزقة العدوان إثر عملية نوعية نفذوها على مواقع متفرقة في جبهة نهم.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن ابطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في السفينة والقتب والقرن وماحولها ، وتمكنوا من السيطرة على السفينة بالكامل ودحر المرتزقة.

و أشار المصدر إلى أنه تم اقتحام القتب الصغير والمواقع المجاورة له وتم التنكيل بالمرتزقة وتدمير المتارس والتحصينات المستحدثه لهم .

وأكد أن العملية النوعية أسفرت عن وقوع خسائر مادية وبشرية في صفوف المرتزقة .

سبأ
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