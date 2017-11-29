ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 30 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:38:43ص
قائد الثورة يدعو الشعب اليمني للخروج المشرف في الإحتفال بالمولد النبوي
دعا قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الشعب اليمني إلى الخروج الكبير والمتميز والمشرف في الإحتفال المركزي بالمولد النبوي الشريف بميدان السعبين بالعاصمة صنعاء.
جلسة طارئة لمجلس الامن حول كوريا الشمالية
يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية بطلب من الولايات المتحدة الاميركية، وكوريا الجنوبية واليابان، علما ان الاخيرة عضو غير دائم بمجلس الامن.
النفط يهبط وسط مخاوف بشأن تمديد خفض الإنتاج وزيادة غير متوقعة في مخزونات أمريكا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل شكوك في أن منظمة أوبك وروسيا ستتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج الخام الذي أخذته السوق بالفعل في اعتبارها، وبعد تقرير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.
تعادل مخيب لريال مدريد
عبر ريال مدريد إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، رغم تعادله المخيب للآمال أمام ضيفه المتواضع فوينلابرادا من الدرجة الثالثة بنتيجة 2/2، في إياب دور الـ 32 من المسابقة.
آخر الأخبار:
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على موقع السفينة في نهم
رئيس الوزراء يعزي في وفاة عضو مجلس النواب السابق العميد ناصر سريع
وحدة القناصة تستهدف 11 مرتزقاً في مأرب والجوف
تدمير ثلاث آليات واستهداف جرافة وست ناقلات جند لجيش العدو بجيزان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يعزي في وفاة عضو مجلس النواب السابق العميد ناصر سريع
[30/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب السابق مستشار وزير الداخلية العميد ناصر طالب سريع.

وأعرب رئيس الوزراء في برقية إلى نجل الفقيد الدكتور سالم ناصر وإخوانه وكافة آل سريع في مديرية جردان بمحافظة شبوة ، عن أحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم ..

وأشار إلى الأدوار الاجتماعية والنضالية للفقيد سريع الذي يعد واحدا من الشخصيات السياسية الاجتماعية والأمنية التي كان لها بصماتها المهمة في مسيرة الدفاع عن الثورة ومكتسباتها من خلال المناصب المدنية والعسكرية التي تقلدها خلال مسيرة حياته وآخرها مستشارا لوزير الداخلية ..

وقال الدكتور بن حبتور " لقد كان الفقيد بحق هامة من هامات الوطن التي سخرت سنين حياتها لخدمة وطنها وخدمة أبناء شبوة عبر مساهمته وسعيه الدؤوب لحل الكثير من المشاكل بين أبناءها وإصلاح ذات البين "..

وأوضح أن الفقيد حظي بتقدير كبير في أوساط مختلف النُخب الاجتماعية بسبب أدواره ومواقفه المنحازة دوما للوطن وثوابته .

وأكد رئيس الوزراء أن الوطن خسر برحيله واحدا من الرجال الأوفياء المحبين والمخلصين لوطنهم ومجتمعهم ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد سريع بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

" إنا لله وإنا اليه راجعون " .

سبأ
  المزيد من (محلي)
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على موقع السفينة في نهم
وحدة القناصة تستهدف 11 مرتزقاً في مأرب والجوف
تدمير ثلاث آليات واستهداف جرافة وست ناقلات جند لجيش العدو بجيزان
تدمير آلية وقصف مدفعي يدك تجمعات ومواقع للعدو في نجران
استشهاد مواطن وإصابة أخر بنيران حرس الحدود بصعدة
قائد الثورة يدعو الشعب اليمني للخروج المشرف في الإحتفال بالمولد النبوي
إختتام فعاليات المولد النبوي بصعدة
جمعية المسيرة توزع ألف وجبة غذائية للنازحين والمحتاجين بأمانة العاصمة
أربع غارات لطيران العدوان على ميدي والمدفعية تستهدف المرتزقة شمال الصحراء
توافد الحشود الجماهيرية إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن وإصابة أخر بنيران حرس الحدود بصعدة
[29/نوفمبر/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على ميدي والمدفعية تستهدف المرتزقة شمال الصحراء
[29/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
[29/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية نهم
[28/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على مناطق متفرقة بحجة
[28/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by