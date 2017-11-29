محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يعزي في وفاة عضو مجلس النواب السابق العميد ناصر سريع صنعاء- سبأ:



بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب السابق مستشار وزير الداخلية العميد ناصر طالب سريع.



وأعرب رئيس الوزراء في برقية إلى نجل الفقيد الدكتور سالم ناصر وإخوانه وكافة آل سريع في مديرية جردان بمحافظة شبوة ، عن أحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم ..



وأشار إلى الأدوار الاجتماعية والنضالية للفقيد سريع الذي يعد واحدا من الشخصيات السياسية الاجتماعية والأمنية التي كان لها بصماتها المهمة في مسيرة الدفاع عن الثورة ومكتسباتها من خلال المناصب المدنية والعسكرية التي تقلدها خلال مسيرة حياته وآخرها مستشارا لوزير الداخلية ..



وقال الدكتور بن حبتور " لقد كان الفقيد بحق هامة من هامات الوطن التي سخرت سنين حياتها لخدمة وطنها وخدمة أبناء شبوة عبر مساهمته وسعيه الدؤوب لحل الكثير من المشاكل بين أبناءها وإصلاح ذات البين "..



وأوضح أن الفقيد حظي بتقدير كبير في أوساط مختلف النُخب الاجتماعية بسبب أدواره ومواقفه المنحازة دوما للوطن وثوابته .



وأكد رئيس الوزراء أن الوطن خسر برحيله واحدا من الرجال الأوفياء المحبين والمخلصين لوطنهم ومجتمعهم ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد سريع بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان



" إنا لله وإنا اليه راجعون " .

سبأ [30/نوفمبر/2017]سبأ