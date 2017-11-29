[29/نوفمبر/2017]
جيزان - سبأ :
دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم ثلاث آليات سعودية في عملية نوعية، واستهدف قصف مدفعي جرافة وست ناقلات جند للجيش السعودي في جيزان.
وأكد مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة جنود سعوديين وإحراق آليتين إثر عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على تبتي الحمراء والقمامة.
وأشار المصدر إلى أن عملية الهجوم سبقها قصف مدفعي على عدد من المواقع السعودية.
وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في منفذ الطوال، فيما استهدفت صلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للمرتزقة في وادي السرو.
كما أكد المصدر تدمير آلية عسكرية تحمل جنوداً سعوديين في وادي الدحلة ومصرع طاقمها، في حين استهدف قصف مدفعي جرافة وست ناقلات جند للجيش السعودي غرب الصبابة بالمدافن.
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