[29/نوفمبر/2017]
نجران - سبأ :
دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية سعودية فيما استهدفت القوة المدفعية تجمعات ومواقع للعدو السعودي ومرتزقته في نجران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين وقبالة منفذ الخضراء وخلف تبة الخشباء.
وأكد المصدر تدمير آلية عسكرية سعودية محملة بالجنود السعوديين في طريق موقع نهوقة.
وأشار المصدر إلى قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء، فيما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على موقع الشرفة.
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