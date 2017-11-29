[29/نوفمبر/2017]
صعدة - سبأ :
استشهد مواطن وأصيب آخر بمحافظة صعدة اليوم بنيران حرس الحدود السعودي، وتعرضت عدد من مناطق المحافظة لغارات وقصف صاروخي ومدفعي.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً من أبناء منطقة شعبان بمديرية رازح استشهد ، وأصيب آخر في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بنيران حرس الحدود السعودي.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن ثلاث غارات على منطقتي طخية بمديرية مجز والفرع بمديرية كتاف.
وذكر المصدر أن مروحيات الأباتشي قصفت بعدد من الصواريخ منطقة الصوح بمديرية كتاف، وشن طيران العدوان غارة على المنطقة نفسها وغارة أخرى على منطقة المليل بالمديرية ذاتها .
ولفت المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.
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