محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قائد الثورة يدعو الشعب اليمني للخروج المشرف في الإحتفال بالمولد النبوي صنعاء - سبأ :

دعا قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الشعب اليمني إلى الخروج الكبير والمتميز والمشرف في الإحتفال المركزي بالمولد النبوي الشريف بميدان السعبين بالعاصمة صنعاء.



وقال السيد عبد الملك الحوثي في محاضرته اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف" أدعو شعبنا العزيز للحضور الحاشد والكبير يوم غد في الإحتفال المركزي في العاصمة صنعاء".



وأضاف" سنقول لكل المنافقين وعلى رأسهم النظام السعودي والكافرين على رأسهم أمريكا أننا شعب لو حاربته كل الدنيا وبلغت تضحياته ملايين الشهداء لما تراجعنا قيد أنملة عن ولائنا لرسول الله".



وأشار قائد الثورة إلى أن محمد صلوات الله عليه وآله وسلم هو القدوة ويستلهم الجميع في ذكراه هذه، إيمانه وثباته وعزمه في مواجهة كل التحديات.



وقال" حريتنا بالنسبة لنا مبدأ إيماني وليس فقط سياسي ولو تنازلنا عنه خسرنا إسلامنا وإيماننا".



وأضاف " نحن شعب الإيمان وأحفاد الأنصار وسنقول لكل العالم أننا سائرون على هذا المبدأ وعلى الذين يتوهمون أنهم يستعبدون شعبنا أن يعلموا أن أحلامهم خيال وأن وهمهم سراب".



وأكد السيد عبدالملك الملك الحوثي أن الشعب اليمني سيأخذ من هذه المناسبة المزيد من الطاقة الإيمانية والثبات في مواجهة العدوان .. وقال" إننا نسير كأنصار لله ولرسوله في كل زمن وسنحمل لواء أجدادنا ولن نسلمه إلا للجيل الآتي بعدنا".



وجدد الإدانة للنظام السعودي في إدخاله الصهاينة إلى مسجد رسول الله وتدنيس هذا المقام في الوقت الذي يمنع فيه الكثير من المسلمين من دخوله.



وأضاف" في الوقت الذي يصدر مفتو النظام السعودي فتاوى تحريم قتال الصهاينة يصدرون فتاوى توجب قتال اليمني المسلم".



كما جدد السيد عبدالملك الحوثي الدعوة إلى الكف عن المناكفات الإعلامية السلبية في الوضع الداخلي التي تعزز الشحناء في الداخل ويبتهج بها المعتدي والظالم.

سبـأ [29/نوفمبر/2017]سبـأ