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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:38:45م
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  محلي
إختتام فعاليات المولد النبوي بصعدة
[29/نوفمبر/2017]
صعدة - سبأ :

اختتمت بمحافظة صعدة اليوم فعاليات المولد النبوي الشريف بحضور السلطة المحلية وعدد من الشخصيات الإجتماعية والثقافية وجمع من المواطنين .

وفي الإختتام أكد المحافظ محمد جابر عوض أن نصرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يتمثل بإتباعه والتمسك بمبادئه وأخلاقه وقيمه القرآنية وجهاده للأعداء .

ودعا كافة أبناء محافظة صعدة إلى تتويج فعاليات المولد بحضور جماهيري حاشد بالعاصمة صنعاء والمشاركة في الفعالية المركزية .

وقد استنكرت كلمات المشاركين في الحفل إقدام النظام السعودي الإجرامي بإدخال أحد الصهاينة إلى المسجد النبوي وتدنيسه .. معتبرا ذلك إنتهاكا لما حرم الله سبحانه وتعالى واستهتاراً بتوجيهات الله وجموع المسلمين .

سبـأ
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