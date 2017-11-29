[29/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
وزعت جمعية المسيرة الاجتماعية الخيرية بأمانة العاصمة اليوم ألف وجبة غذائية على النازحين والمحتاجين والمتضررين بمديرية الثورة بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف و تحت شعار "لبيك يا رسول الله".
وأوضح المسؤول الإعلامي بالجمعية همام إبراهيم لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن هذا العمل الخيري يأتي ضمن عدة مشاريع وأنشطة تنفذها الجمعية في إطار رعايتها واهتمامها بفئة النازحين والمحتاجين والمهمشين بالمجتمع.
وحث المنظمات والجمعيات ورجال المال والخيرين على مضاعفة البذل والعطاء ومساعدة المحتاجين والنازحين والأشد فقراً ممن تقطعت بهم السبل وفقدوا مصادر الرزق .
و دعا المنظمات الدولية والحقوقية إلى القيام بدورها الأخلاقي والإنساني للضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصار وبما يكفل وصول المساعدات الانسانية لكافة مستحقيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
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