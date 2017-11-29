[29/نوفمبر/2017]
ذمار - سبأ :
وجه محافظ ذمار حمود محمد عباد اليوم بصرف مليون ريال بصورة عاجلة لتوفير الأعلاف اللازمة لتغذية الخيول في مزرعة رصابة التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية.
يأتي هذا التوجيه بعد نفوق فرسين وإطلاق إدارة المزرعة نداء استغاثة لإنقاذ بقية الخيول بعد تعرضها والمزرعة بشكل عام للإهمال وعدم توفير احتياجاتها الأساسية.
وعبر المحافظ عباد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن أسفه الشديد لما آلت إليه الخيول، والتدهور في أوضاع المزرعة بشكل عام.
كما أبدى المحافظ عباد استعداد السلطة المحلية بالمحافظة تغطية احتياجات المزرعة في حال وافقت المؤسسة الاقتصادية على تسليم إدارتها مع الآبار الارتوازية التابعة لها بشكل رسمي.
سبـأ