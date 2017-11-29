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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:36:41م
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  محلي
اجتماع صحي بالمحويت يحذر من عودة تفشي وباء الكوليرا
[29/نوفمبر/2017]
المحويت - سبأ :

حذر اجتماع صحي بمحافظة المحويت من عودة تفشي وباء الكوليرا نتيجة اضمحلال جهود المكافحة من قبل المنظمات الدولية والإنسانية بسبب التصعيد الأخير للعدوان.

وأكد الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة وكيل المحافظة عبد السلام الذماري أن الوضع الوبائي للكوليرا في مناطق المحافظة لايزال في تصاعد مستمر ويتطلب مزيداً من الدعم من الجميع وفي المقدمة المنظمات المعنية بالقطاع الصحي .

وأشار إلى أن حالات الإصابة بالكوليرا التي استقبلتها المرافق الصحية بالمحافظة ارتفع إلى أكثر من 60 ألف حالة توفيت منه 143 حالة .

ولفت المجتمعون إلى أن المرافق الصحية بالمحافظة وفي ظل الظروف الراهنة عاجزة عن القيام بدورها لعدم توفر الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية .

واستعرض الاجتماع الذي ضم مسئولي عمليات الطوارئ الصحية ومدراء عموم المكاتب المعنية وممثلي المنظمات العاملة بالمحافظة ، تقارير الوضع الوبائي للكوليرا وأمراض الاسهالات المائية الحادة وجهود مكافحتها .

وشددت التقارير على أهمية رفع مستوى جاهزية الاستجابة الطارئة وتنسيق الجهود بين مكتب الصحة والمنظمات الداعمة للحد من انتشار الوباء .

سبـأ
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