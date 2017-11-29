مؤسسة بنيان التنموية توزع سلات غذائية على أسر الشهداء بالحديدة

الحديدة - سبأ :

وزعت مؤسسة بنيان التنموية اليوم سلات غذائية على أسر الشهداء في مديريات مدينة الحديدة بمناسبة ذكرى مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وتحت شعار ( نبي الإحسان وقائد المحسنين ) .

وأوضح بيان صادر عن المؤسسة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن فريق مشروع ( أغنياء من التعفف ) وزع سلات غذائية على أسر الشهداء في مديريات المدينة الثلاث " الحالي ، الحوك والميناء " .

وأشار إلى أن المؤسسة وزعت خلال الأيام الماضية سلات غذائية على أسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين في مديريات المنصورية ، الدريهمي ، بيت الفقيه ، زبيد ، الجراحي ، التحيتا ، حيس ، جبل رأس ، الخوخة ، المراوعة ، برع والحجيلة ضمن مشروعها أغنياء من التعفف.

ولفت البيان إلى أن المؤسسة استكملت التجهيزات لتوزيع 13 ألفاً و 750 سلة غذائية للمحتاجين في بقية مديريات محافظة الحديدة ، و أربعة آلاف سلة في مديرية فرع العدين بمحافظة إب بالإضافة إلى عشرة آلاف سلة لأسر الشهداء في محافظات صنعاء وذمار وعمران وريمة خلال شهر ديسمبر ضمن المرحلة الأولى من المشروع .

وأكد البيان أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل بقية محافظات الجمهورية .

[29/نوفمبر/2017]سبـأ