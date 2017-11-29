[29/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
دشنت جمعية المسيرة الاجتماعية الخيرية بأمانة العاصمة اليوم مشروع توزيع 500 سلة غذائية على الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة في مديرية آزال بالتعاون والشراكة مع مؤسسة بنان التنموية.
وفي التدشين أشار مدير المشاريع بالجمعية المهندس باسم الجرموزي أن تدشين توزيع المساعدات الغذائيه يأتي في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام .
وأوضح أن المشروع جاء ضمن أنشطة وبرامج الجمعية المختلفة الهادفة إلى التخفيف من معاناة الفقراء والنازحين والمتضررين في ظل استمرار العدوان الغاشم وحصاره الجائر .
ودعا الجرموزي كافة الجمعيات الخيرية و المنظمات الدولية ورجال المال والأعمال إلى مضاعفة مشاريعهم الإغاثية والإنسانية والخيرية لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي نظراً للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن جراء العدوان.
سبـأ