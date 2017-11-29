[29/نوفمبر/2017]
ريمة - سبأ :
نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة ريمة اليوم فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام.
وفي الفعالية أكد مدير عام الأوقاف والارشاد محمد صغير الحوري ضرورة التحلي بأخلاق وقيم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الأمة من الضلال إلى الهدى والنور .
واشار إلى أن إحياء المولد النبوي الشريف يعكس أهمية ومكانة هذه المناسبة في قلوب المسلمين عامة واليمنيين خاصة .
ودعا مدير الاوقاف والارشاد إلى الاصطفاف والتكاتف لمواجهة العدوان الذي دمر كل مقدرات الوطن وقتل الابرياء من أبناء الشعب اليمني من خلال رفد الجبهات بالمال والعتاد .
تخلل الفعالية فقرات إنشادية عبرت عن مكانة حب الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام .
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