[29/نوفمبر/2017]
ريمة - سبأ :
أفرج بمحافظة ريمة اليوم عن 20 من المغرر بهم بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وخلال الإفراج الذي حضره عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة .. أكد وكيل المحافظة صالح العياضي أهمية عودة المغرر بهم إلى حضن الوطن مواطنين صالحين بين مجتمعاتهم وأسرهم وعدم انجرارهم وراء مخططات العدوان.
وأشار إلى تزامن الإفراج عن المغرر بهم مع الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بهدف تجسيد قيم التسامح والإخاء ووحدة الصف في مواجهة العدوان.
بدوره دعا نائب مدير أمن المحافظة العقيد محمد الدروبي من تم الإفراج عنهم إلى يكونوا رسل سلام ومحبة في أوساط مجتمعاتهم ونقل حقيقة ما لحق بهم من معاملة سواء أثناء تواجدهم مع مرتزقة العدوان أو أثناء توقيفهم.
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