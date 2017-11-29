ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:59:21م
الرئيس الصماد يوجه خطابا بمناسبة اليوبيل الذهبي لعيد الإستقلال الـ 30 من نوفمبر
وجه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم خطابا بمناسبة اليوبيل الذهبي لعيد الإستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد.
جلسة طارئة لمجلس الامن حول كوريا الشمالية
يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية بطلب من الولايات المتحدة الاميركية، وكوريا الجنوبية واليابان، علما ان الاخيرة عضو غير دائم بمجلس الامن.
النفط يهبط وسط مخاوف بشأن تمديد خفض الإنتاج وزيادة غير متوقعة في مخزونات أمريكا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل شكوك في أن منظمة أوبك وروسيا ستتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج الخام الذي أخذته السوق بالفعل في اعتبارها، وبعد تقرير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.
تعادل مخيب لريال مدريد
عبر ريال مدريد إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، رغم تعادله المخيب للآمال أمام ضيفه المتواضع فوينلابرادا من الدرجة الثالثة بنتيجة 2/2، في إياب دور الـ 32 من المسابقة.
آخر الأخبار:
الإفراج عن 20 من المغرر بهم بمحافظة ريمة
إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على معسكر المنطقة الثالثة بمدينة مأرب
فعالية بالحيمة الخارجية في محافظة صنعاء بمناسبة المولد النبوي
المدارس الأهلية بمدينة ذمار تحتفي بذكرى المولد النبوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الإفراج عن 20 من المغرر بهم بمحافظة ريمة
[29/نوفمبر/2017]
ريمة - سبأ :

أفرج بمحافظة ريمة اليوم عن 20 من المغرر بهم بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وخلال الإفراج الذي حضره عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة .. أكد وكيل المحافظة صالح العياضي أهمية عودة المغرر بهم إلى حضن الوطن مواطنين صالحين بين مجتمعاتهم وأسرهم وعدم انجرارهم وراء مخططات العدوان.

وأشار إلى تزامن الإفراج عن المغرر بهم مع الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بهدف تجسيد قيم التسامح والإخاء ووحدة الصف في مواجهة العدوان.

بدوره دعا نائب مدير أمن المحافظة العقيد محمد الدروبي من تم الإفراج عنهم إلى يكونوا رسل سلام ومحبة في أوساط مجتمعاتهم ونقل حقيقة ما لحق بهم من معاملة سواء أثناء تواجدهم مع مرتزقة العدوان أو أثناء توقيفهم.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على معسكر المنطقة الثالثة بمدينة مأرب
فعالية بالحيمة الخارجية في محافظة صنعاء بمناسبة المولد النبوي
المدارس الأهلية بمدينة ذمار تحتفي بذكرى المولد النبوي
جامعة صنعاء تحتفي بذكری المولد النبوي الشريف
الناشطة الإنسانية معالي العسعوسي تنال جائزة المرأة العربية الرائدة
مناقشة إمكانية دعم قطاع الصحة بمديريتي جحانة والحيمة الداخلية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يرفعان برقية بمناسبة العيد الـ50 للاستقلال الـ30 نوفمبر
رئيس الوزراء يهنئ المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بعيد الاستقلال الـ 30 نوفمبر
محافظ عمران يدشن خدمات المعاينة المجانية بالمرافق الصحية
رئيس الوزراء يترأس الإجتماع المشترك مع القطاع الخاص
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
[29/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية نهم
[28/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على مناطق متفرقة بحجة
[28/نوفمبر/2017]
العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[28/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على محافظات الجمهورية  
[28/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by