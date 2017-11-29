فعالية بالحيمة الخارجية في محافظة صنعاء بمناسبة المولد النبوي

صنعاء - سبأ :

نظمت السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء اليوم فعالية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وفي الفعالية أشار مدير عام المديرية طلال غوبر إلى ضرورة الاقتداء بالرسول الكريم وبأخلاقه والتعلم من صموده وصبره وجهاده ، مؤكداً أهمية تجسيد المواقف والصفات التي اتصف بها النبي في حياتنا وتعزيز التعاون والتكافل الاجتماعي والنظر في احتياجات أسر الشهداء والأسرى والجرحى ورفد الجبهات.



والقيت في الفعالية التي حضرتها قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية العديد من الكلمات التي أكدت ضرورة استلهام الدروس من السيرة النبوية الشريفة ، مشيرة إلى أهمية الاحتشاد والمشاركة في الفعالية الكبرى بميدان السبعين.



تخلل الفعالية القصائد الشعرية والرقصات الشعبية والفقرات الفنية التي عبرت عن المناسبة.

[29/نوفمبر/2017]سبـأ