[29/نوفمبر/2017]
ذمار - سبأ :
نظمت مدارس التعليم الأهلي والخاص بمدينة ذمار اليوم حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
وفي الحفل أشار مدير مكتب التربية والتعليم أحمد علي الوشلي، إلى أهمية إحياء هذه المناسبة العظيمة واستلهام الدروس والعبر والقيم والأخلاق من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداﺀ بنهجه القويم .. مؤكداً أن تنشئة الأجيال على منهج القرآن وسنة الرسول الكريم والتزام تطبيقه قولا وعملا سيعيد للأمة الاسلامية عافيتها ومكانتها بين الأمم.
فيما حث مدير مكتب التربية بمدينة ذمار عبدالكريم الحبسي المعلمين والمعلمات على بذل الجهود لغرس قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وسنة نبيه الكريم في نفوس الطلاب والطالبات كونها أمانة ومسئولية وطنية.
تخلل الحفل الذي حضره مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد الهادي ورئيس شعبة التدريب علي الحوثي ومدير التعليم اﻻهلي والخاص محمد عمران ومدير الاعلام التربوي محمد الميثالي ، عرض مسرحي وفقرات شعرية وانشادية معبرة عن المناسبة.
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