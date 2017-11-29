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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:59:21م
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جامعة صنعاء تحتفي بذكری المولد النبوي الشريف
[29/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

نظمت جامعة صنعاء بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم فعالية بمناسبة ذكری المولد النبوي الشريف علی صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي الفعالية التي حضرها رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير وعمداء الكليات .. أشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية للتمسك بما جاء به سيد البشرية محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم .

ودعا إلى ضرورة الإقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم وإتباع سنته ونهجه .. لافتا إلى ضرورة تعظيم هذه المناسبة وإعطاءها المكانة التي تليق بالرحمة المهداة والسراج المنير عملا وليس الإكتفاء بالأقوال فحسب.

وتطرق الدكتور الشامي إلى الصفات العظيمة التي تحلى بها المصطفی عليه الصلاة والسلام والذي جاء لينقذ الأمة من دياجير الظلمات إلی النور ويخرجها من طاعة العباد إلی طاعة رب العباد وينهي بذلك عهد الظلم والطغيان والعبودية.

ودعا إلى المشاركة الفاعلة في الفعالية التي ستقام بهذه المناسبة بميدان السبعين .

وفي الفعالية قدمت محاضرات وفقرات شعرية تؤكد عظمة المولد النبوي وأهميته.

سبـأ
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