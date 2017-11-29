محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الناشطة الإنسانية معالي العسعوسي تنال جائزة المرأة العربية الرائدة صنعاء - سبأ :

نالت الناشطة الإنسانية معالي العسعوسي جائزة "تكريم" للمرأة العربية الرائدة لعام 2017م وذلك نظير أعمالها وإسهاماتها في خدمة الإنسانية .



وأعلنت مبادرة تكريم للإنجازات العربية الفائزين بجوائز دورتها الثامنة في احتفالية نظمتها في العاصمة الأردنية عمان مطلع الأسبوع الجاري بحضور أكثر من ألف مدعو من مختلف أنحاء العالم.



وعبرت معالي العسعوسي عن شكرها لمبادرة تكريم على منحها الجائزة في فيديو مسجل بث خلال الحفل لصعوبة وصولها إلى عمان بسبب الحصار على اليمن، ودعت كل محبي العمل في المجال الإنساني والتطوع لخدمة بلدانهم والعالم إلى عدم التردد في خدمة الإنسانية.



وعرض في الإحتفالية فيلم تسجيلي عن معالي العسعوسي التي وصفها بكويتية الأصل إنسانية الانتماء تركت موطنها وهاجرت إلى اليمن التي قيل لها أن الله خلقها لها؛ تناضل وتقتحم الخطر من أجل مساعدة المحتاجين .



وأشار إلى أن العسعوسي صنفت ضمن النساء اللائي غيرن وجه العالم العربي واستحقت لقب سفيرة الخير وصانعة السعادة إذ تابعت بشغف أعمال الإغاثة رغم استمرار الحرب .



واستعرض الفيلم إسهامات العسعوسي التطوعية الإنسانية والخيرية في اليمن والتي ضخت نبضا في أجساد كثيرين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة عبر مبادرة تمكين التي أسستها عام 2007م بهدف الارتقاء بنوعية حياة أفضل للمجتمع والمرأة والطفل، ثم انضمامها إلى جمعية العون المباشر عام 2015م .



وتطرق إلى عشرات المشاريع المائية ومئات المنح الدراسية التي ساهمت في تنفيذها وتوفيرها وكذلك تمكين آلاف الأسر لتصبح منتجة في المجتمع وتغيير حياتها جذرياً ومساعدة آلاف المكفوفين على استعادة البصر بالإضافة إلى حملات الإغاثة ووصولها إلى ربع مليون إنسان بمشاريعها وأعمالها الإنسانية المتعددة في اليمن، بالإضافة إلى مشاركتها في تمكين ١۲٠ جمعية ومؤسسة غير ربحية ومبادرة شبابية في منطقة الشرق الأوسط في مجال الخدمة المجتمعية .



كما تم تكريم إلى جانب معالي العسعوسي التي نالت جائزة المرأة العربية الرائدة، عشر شخصيات أخرى ومنحها جوائز في مجالات الإبداع الثقافي، المبادرين الشباب، الخدمات الإنسانية والمدنية، الابتكار في مجال التعليم، التنمية البيئية المستدامة، الإبداع العلمي والتكنولوجي، المساهمة الدولية في المجتمع العربي، القيادة البارزة للأعمال، والقائد التاريخي .



يشار إلى أن مبادرة "تكريم" التي أسسها الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم تهدف إلى تسليط الضوء على الانجازات العربية وتكريم المنجزين العرب الذين تفوقوا في مجال عملهم ، وأصبحوا مصدر إلهام للشباب العربي.



يذكر أن الناشطة معالي العسعوسي حصدت العديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرتها الإنسانية والتطوعية آخرها جائزة "صناع الأمل "في الوطن العربي خلال مايو الماضي نظير أعمالها الإنسانية في اليمن .

سبـأ [29/نوفمبر/2017]سبـأ