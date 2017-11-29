[29/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم امكانية دعم منظمة أطباء العالم الفرنسية لقطاع الصحة بمديريتي جحانة والحيمة الداخلية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر وممثلة المنظمة باليمن الدكتورة وفاء السعيدي آلية دعم القطاع الصحي بالمديريتين .
وأشار الدكتور المنتصر إلى احتياج المديريتين للأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والأثاث وترميم المرافق الصحية وخاصة في ظل الوضع الذي تمر به البلاد.. مثمناً جهود المنظمة وتلبيتها لاحتياجات القطاع الصحي بالمديريتين .
فيما أكدت ممثلة المنظمة الاستعداد لتشغيل قسم العمليات بمستشفى العر الريفي في الحيمة الداخلية والتعاقد مع اخصائيين اثنين وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفى بالإضافة إلى فتح قسم الدعم النفسي ومعالجة الأمراض النفسية بمستشفى الشهيد محمد الدرة بمديرية جحانة وإحالة مرضى القسم إلى مستشفيات متخصصة بالعاصمة صنعاء وكذا دعم خدمات الرعاية الصحية في أربعة مرافق صحية أخرى بالمديريتين.
حضر الإجتماع المدير الطبي بالمنظمة الدكتور محمد شمشير ومدير مكتب الصحة بمديرية الحيمة الداخلية الدكتور عبدالكريم غبش ومنسق المنظمات بالمكتب الدكتور عبدالخالق دماج.
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