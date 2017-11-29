[29/نوفمبر/2017]
عمران - سبأ :
دشن محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم بمستشفى 22 مايو خدمة المعاينة المجانية في جميع المرافق الصحية بالمحافظة على مدى ثلاثة أيام وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف وكذا تدشين العمل بالعناية المركزة بمستشفى 22 مايو .
وفي التدشين الذي حضره مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان عبد العزيز الضلعي ومدير مستشفى عمران العام عبد الغني فارس ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل أشاد المحافظ بهذه المبادرة ، مثمناً صمود الكادر الطبي والفني المساعد والعاملين بالمستشفى في تخفيف معاناة المرضى خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.
إلى ذلك اطلع المحافظ جعمان ومرافقوه على الخدمات التي يقدمها مركز التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة .
كما دشن محافظ عمران ومعه مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل توزيع السلات الغذائية على أسر الشهداء وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .
وحضر محافظ عمران فيصل جعمان ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة اليوم المباراة النهائية ضمن دوري الرسول الأعظم الذي نظمه مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .
وفي نهاية المباراة كرم المحافظ فريق أهلي عمران الحاصل على المركزالأول بكأس البطولة والميداليات الذهبية ، وفريق الإحسان الفائز بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية.
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