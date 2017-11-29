[29/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
وجه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالإفراج عن 323 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة السجن المحكوم بها عليهم.
وأوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين محمود الجنيد أن توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى النائب العام قضت بالإفراج عن عدد 323 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة السجن المحكوم بها عليهم.
وأكد الجنيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بالإفراج عن السجناء يأتي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكذا بحسب الكشف المرفوع من النائب العام ليعودوا أفراد صالحين في المجتمع ملتزمين بالنظام والقانون .
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