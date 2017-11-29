[29/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
نظمت مؤسسة رواحل للتنمية بمحافظة الحديدة اليوم زيارة لنزيلات السجن المركزي وأطفالهن المرافقين لهن في إطار أنشطتها بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
وأوضحت رئيسة المؤسسة ليلى عثمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم توزيع أدوات النظافة الشخصية و الحليب وحفاضات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن العام .
وأكدت أن الاحتفال بيوم الطفل يهدف للوصول إلى الأطفال والأمهات الذين يعانون ظروفاً اجتماعية خاصة في السجن والذين هم بأشد الحاجة للمواساة وتوفير احتياجاتهم الأساسية
وأشارت عثمان إلى أن هذه الزيارة تأتي في اطار الفعاليات التي تقوم بها المؤسسة لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتنسيق مع مكتب وزارة حقوق الإنسان بالمحافظة .
ودعت كافة منظمات المجتمع المدني والعاملين في مجال حقوق الإنسان إلى توجيه الاهتمام والرعاية لهذه الفئة ومساواتهم بأقرانهم الذين يعيشون بمستوى افضل من أجل أن تسود روح المودة والتآخي بين كل أفراد المجتمع.
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