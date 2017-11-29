تخريج 13متدربا في مجال الملاحة الجوية بصنعاء

صنعاء - سبأ :

احتفل معهد الطيران المدني والأرصاد اليوم بتخريج 13متدربا في مجال الملاحة الجوية "مراقبين منطقة إجرائية " .



وفي الحفل أشاد وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يحيى السياني بالجهود التي يبذلها معهد الطيران المدني في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات الطيران المدني والأرصاد المختلفة.

وأوضح أن استمرار إقامة الدورات في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار مبعث فخر واعتزاز ، خصوصاً بعد تعرض الهيئة ومنشئاتها وبنيتها التحتية وأجهزتها الفنية للتدمير من قبل طيران العدوان السعودي الغاشم .



من جانبه اعتبر مدير عام الملاحة الجوية عبدالله المتوكل أن هذه الدورة التي استمرت أربعة شهور من الدورات التخصصية الصعبة على المستوى المحلي والدولي ، مشيراً إلى التطورات المتسارعة في مجال الملاحة الجوية وحرص الهيئة على مواكبتها .



كما ألقيت عدد من الكلمات أكدت في مجملها ضرورة الاهتمام بتأهيل الكوادر اليمنية تأهيلا دوليا ، لافتة إلى أن معهد الطيران المدني والأرصاد يمتلك كوادر وخبرات فنية ومهنية متخصصة في كافة المجالات.

في نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الخريجين .

[29/نوفمبر/2017]سبـأ