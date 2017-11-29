[29/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بأمانة العاصمة اليوم توزيع مساعدات غذائية على أكثر من 63 ألف أسرة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي ضمن مشروع الطوارئ .
وفي التدشين أوضح مستشار مشروع التغذية بالأمانة يحيى الهادي أن المشروع يستهدف 63 ألفاً و678 أسرة محتاجة ومتضررة ونازحة في مديريات : السبعين ،الوحدة ، الصافية ،التحرير، ومعين، مبيناً أن عملية الصرف تتم عبر 49 مركزاً بالمديريات الخمس .
وأشار إلى أن توزيع المساعدات يأتي ضمن مشروع وخطة الطوارئ لشهر نوفمبر الجاري وسيتم صرفها للمستفيدين عبر لجان صرف مركزية ومحلية .. مشيداً بتعاون السلطة المحلية بأمانة العاصمة.
وثمن الهادي دعم برنامج الغذاء العالمي في الجانب الإغاثي والإنساني في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار الذي تسبب في تفاقم الوضع الإنساني .. مؤكداً حرص مشروع التغذية المدرسية على إيصال المساعدات إلى مستحقيها.
ودعا كافة المنظمات الدولية المانحة إلى دعم أنشطة ومشاريع وبرامج المشروع الإغاثية نظراً لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد .
سبأ