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وزارة المياه والبيئة تنظم إحتفالية ثقافية بمناسبة المولد النبوي
[29/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
نظمت وزارة المياه والبيئة اليوم إحتفالية ثقافية بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي الحفل أشار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير إلى الأهمية والمكانة التي تكتسبها هذه المناسبة الجليلة في قلوب المسلمين لما يمثله المولد النبوي الشريف من دلالات ومعاني لإستلهام الدروس والعبر من السيرة العطرة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.

وأوضح أن المسلمين يحيون هذه المناسبة كلا بطريقته وبما يحتاجون إليه من استلهام من شخصية الرسول الكريم، وبالمقابل هناك من يتحرج وينتقد على استحياء الإحتفاء بهذه المناسبة لأسباب تصب في مجملها للثقافة المغلوطة.

وقال " أما نحن فإننا محتاجون في هذا الوقت وعلى وجه الخصوص أكثر مما كنا عليه في الماضي لإحياء مناسبة المولد النبوي الشريف".

وأشار وزير المياه والبيئة إلى أن كل شخص بحاجة إلى أن يستلهم جانبا من جوانب شخصيته الكاملة عليه الصلاة والسلام وهو جانب القائد الحكيم الشجاع الصبور، وكيف كان يدير الأمور وما هي أسرار قوته هو وأهل بيته وأصحابه الكرام والمؤمنين.

وأضاف " نحتاج أيضا أن نؤسي أنفسنا أن خاتم النبيين مر بظروف قاسية وصعبة من حصار وهجوم وحروب قاسية خاضها المصطفى صلوات الله عليه وآله" .

وقال المهندس الوزير " إننا لا نستطيع أن نفصل بين مناسبة مولده الشريف وبين جميع جوانب حياتنا ومهامنا، فلقد بعث الله لنا نبيا بشرا لكي نسير على ما سار عليه ونستلهم منه كل ما نحتاج إليه في جميع جوانب حياتنا".

من جانبه أشار وزير الإعلام أحمد حامد إلى أن الإحتفال بالمولد النبوي وإحياء هذه الذكرى العظيمة تعبير عن الحب لرسول الله وللتزود بالإيمان الواعي من خلال العودة لسيرته عليه الصلاة والسلام.

وتطرق إلى كثير من الأمثلة والشواهد لعوامل النصر التي رافقت حياة رسول الله .. وقال " علينا أن نتعظ حينما حوصر وخرج منتصرا وهذا ما يدعونا لأن نمضي في نفس الدرب وأن نتحرك بتلك المنطلقات التي تحرك بها خلال مسيرة حياته عليه الصلاة والسلام" .

ولفت الوزير حامد إلى أن الإحتفاء بذكرى المولد النبوي يمثل تجسيدا وإحياء لعظمته لأن قوة ومجد الأمة مرتبط بسيرته ولأن القرآن الذي جاء به ليس كمثله سلاح.

وتحدث وزير الإعلام عن العلاقة القوية التي تربط اليمنيين برسول الله منذ بداية البعثة ومن خير ما قال في أهل اليمن "الإيمان يمان والحكمة يمانية " وإذا اشتدت الفتن فعليكم باليمن".

وأضاف " هناك أمة تتحرك بالقرآن وعلى منهج رباني وبالسلاح العظيم الذي وصفه الله "وجاهدهم به" .

إلى ذلك استعرضت كلمة رابطة علماء اليمن التي ألقاها الشيخ أحمد مجلي الأجواء المرافقة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والمجسدة للتكافل الاجتماعي والتعاون والإحسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن أهل اليمن يحتفلون بميلاد النبي منذ بداية التأريخ ولهم إرتباط بالرسول وكانوا في طليعة من خرجوا لإستقباله عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة.

واستعرض العديد من الشواهد والأمثلة التي تعرض لها رسول الله حينما حاصروه وحاربوه وواجه الكثير من الشدائد التي زادت من قوته وصموده وانتصاره.

بدوره أكد الكاتب والباحث في الشؤون الدينية والسياسية الدكتور يوسف الحاضري أهمية الوقوف في كل محطات رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كانت مولده أو حياته وغزواته والإقتداء بها امتثالا لقوله تعالى "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" .

تخلل الحفل قصيده للشاعر يحيى العطيف عبرت عن المناسبة.

وقد أكدت الكلمات أهمية المشاركة في الفعالية الجماهيرية التي سيشهدها ميدان السبعين غدا الخميس احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

حضر الحفل وزراء الأشغال غالب مطلق والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ومساعد وزير الدفاع اللواء صالح الشاعر ووكيل أول وزارة المياه والبيئة رئيس اللجنة التحضيرية عبدالغني المداني ووكيل أول وزارة الأشغال محمد الذاري ومسئولي وموظفي وزارة المياه والمؤسسات والهيئات التابعة لها .

سبأ
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