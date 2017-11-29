[29/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
احتفلت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بصنعاء اليوم بذكرى المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
وفي الحفل الذي شاركت فيه كوادر الهيئة وعدد من شركائها من القطاع الخاص أشار رئيس الهيئة الدكتور محمد المداني إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة والاستلهام من حياة الرسول في شتى جوانب الحياة سيما في الصمود مع الحق ومواجهة الباطل ونصرة المظلوم.
ولفت إلى أهمية اﻻقتداء بأخلاق ومبادئ الرسول والسير على نهجه ، داعياً إلى إحياء هذه الذكرى الخالدة في قلوب المسلمين ونشر سيرته العطرة وصفاته العظيمة .
تخلل الاحتفال استعراض مآثر ودروس وعبر من حياة الرسول.
سبأ