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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:34:47م
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القطاع الصحي بمحافظة صنعاء يسير قافلة طبية للجيش واللجان الشعبية
[29/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
سير القطاع الصحي بمحافظة صنعاء اليوم قافلة طبية كبرى للمرابطين في جبهات الصمود احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم تحت شعار "أشداء على الكفار".

وخلال تسيير القافلة المقدمة من مكتب الصحة بالمحافظة ومكاتب الصحة والمستشفيات والمرافق الصحية بالمديريات، أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر إلى أن قافلة الأدوية ستسهم في إنقاذ حياة الأبطال المدافعين عن الوطن الذي يتعرض لأبشع عدوان عرفته البشرية.

وأكد أهمية اغتنام ذكرى مولد الرسول الكريم في تعزيز التسامح والإخاء ورفد الجبهات بالمزيد من القوافل.

وأشار إلى ضرورة استلهام الدروس والعبر من السيرة النبوية.. لافتا إلى أهمية اغتنام أنظمة دول العدوان لهذه المناسبة لمراجعة حساباتها والعودة إلى رشدها وإيقاف عدوانها الهمجي على الوطن.

وأشار مدير مكتب الصحة إلي أن ذكرى المولد النبوي الشريف تأتي تزامنا مع عيد الاستقلال ال 30 نوفمبر من الاستعمار البريطاني الذي عاد بثوب جديد من خلال دعمه للحرب الظالمة على اليمن.

فيما اعتبر مدير الرعاية الصحية الأولية احمد شرف الدين ومدراء مكاتب الصحة بالمديريات تقديم القافلة الطبية لأبطال الجيش واللجان الشعبية أقل ما يمكن تقديمه للمساهمة في إسعاف وإنقاذ حياة من بذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة للدفاع عن الوطن

سبأ
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