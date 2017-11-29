[29/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
اطلع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي على أحوال جرحى الأمن والجيش واللجان الشعبية والذين يتلقون العلاج في مستشفى الشرطة النموذجي.
وتفقد الوكيل الصيفي مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم وتلمس إحتياجاتهم الصحية.
وحث إدارة المستشفى على بذل مزيد من الجهود وإيلاء الجرحى العناية الكاملة وفاءً لتضحياتهم في ساحات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.
وتأتي زيارة وكيل وزارة الداخلية للجرحى في إطار الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث تبادل معهم التهاني بهذه المناسبة، وقدم لهم الهدايا الرمزية.
رافقه خلال الزيارة مدير عام شؤون الضباط بوزارة الداخلية العميد زكريا الشرفي وعدد من الضباط.
سبأ