[29/نوفمبر/2017]
المحويت-سبأ:
اطلع وكيل محافظة المحويت المساعد أحمد يحيى الأخفش اليوم على أحوال نزلاء إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة ومستوى الرعاية المقدمة لهم.
وتفقد الوكيل الأخفش خلال الزيارة أوضاع السجناء وإحتياجاتهم من الخدمات الأساسية ومتطلباتهم بما يكفل تحسين أوضاعهم، مستمعا إلى شرح حول خدمات التغذية ومياه الشرب والصرف الصحي التي يعاني منها نزلاء السجن ومطالبتهم بإيجاد حلول عاجلة لها.
وأكد أهمية تلبية إحتياجات نزلاء السجن المركزي التي يحتاجونها بما يكفل تحسين أوضاعهم وتمكينهم من الحصول على الرعاية اللازمة في الجوانب الصحية والعلاجية.
سبأ